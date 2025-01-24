В Беларуси инвестиции в основной капитал за 2024 год увеличились на 24,3%

В Беларуси за 2024 год использовано 44,4 млрд рублей инвестиций в основной капитал.

Согласно данным Белстата, это на 8,7 млрд рублей, или на 24,3% больше по сравнению с 2023 годом.

Технологическая структура инвестиций выглядит следующим образом: строительно-монтажные работы - 48,4%, машины, оборудование, транспортные средства - 40,4%, прочие работы и затраты - 11,2%.

Что касается форм собственности, то частные инвестиции составили 52,8%, государственные – 42,1%, иностранные – 5,1%.

В общем объеме инвестиций средства консолидированного бюджета составили 21,5%, собственные средства организаций – 42,9%, заемные средства других организаций – 0,7%, иностранные инвестиции (без кредитов и займов иностранных банков) – 1,8%, кредиты и займы банков – 11,7%, средства населения – 13,3%, внебюджетных фондов – 0,4%, прочие источники финансирования – 7,7%.

Доля Минска в общем объеме инвестиций в 2024 году составила 21,9%, Минской области – 25%, Брестской — 13%, Гомельской — 12,5%, Гродненской — 9,8%, Витебской — 8,8%, Могилевской — 9%.