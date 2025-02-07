Депортированные из США индийские мигранты 40 часов полета находились в кандалах

Американские чиновники держали более 100 депортированных из США индийских мигрантов в кандалах в течение всего 40-часового полета домой. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух мужчин, находившихся в самолете.

"Перед тем, как мы вылетели, наши руки были в наручниках, а лодыжки связаны цепями", – сказал 23-летний Акашдип Сингх, прибывший в Пенджаб в среду вместе со 103 другими депортированными.

Мужчина добавил, что просьбы снять наручники для посещения туалета или приема пищи игнорировались.

"То, как они на нас смотрели, я никогда не забуду. Мы ходили в туалет в кандалах. Перед самой посадкой они сняли кандалы с женщин. С нас их сняли сотрудники местной полиции после того, как мы приземлились", - подчеркнул он.

35-летний Сухпал Сингх подтвердил, что кандалы не снимали во время всего полета, в частности, при остановке для дозаправки на тихоокеанском острове Гуам.

По словам неназванного американского чиновника, этот полет был самым длинным, с тех пор как администрация президента США Дональда Трампа начала использовать военные самолеты для депортации нелегальных мигрантов.

CNN обратился за комментариями в Пентагон и Погранично-таможенную службу США.

Журналисты пишут, что оппозиционные индийские депутаты протестовали против такого обращения с гражданами у парламента Индии в четверг, 6 февраля. Некоторые из них были в кандалах.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что Индия привлекает правительство США к тому, чтобы депортированные, которые возвращаются, не испытывали никакого плохого обращения во время полета.