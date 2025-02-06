Беларусь и РФ в 2024 году потратили более 60 млрд рублей на совместные программы

Беларусь и Россия к настоящему времени реализовали 78 союзных программ, потратив на это более чем 60 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в кулуарах совещания в Национальной академии наук Беларуси с представителями белорусских министерств и организаций - государственных заказчиков программ, проектов и мероприятий, реализуемых за счет средств союзного бюджета.

"Программ исполнено 78 на общую сумму свыше 60 млрд рублей. Важно, чтобы эти результаты были вписаны в общую интеграционную работу, канву, чтобы эти деньги были потрачены разумно, результативно, во благо национальным экономикам", - отметил Мезенцев, которого цитируют СМИ.

По его словам, на совещании обсуждается ход реализации 18 программ и 7 мероприятий Союзного государства, которые связаны с обороной, безопасностью, правоохранительной деятельностью, оборонно-промышленным и военно-техническим сотрудничеством, социальной политикой и экономикой.

Мезенцев отметил, что бюджет Союзного государства в 2024 году исполнен на 99,7%.

"Это не просто цифры - это результат слаженной работы в сфере микроэлектроники, автомобилестроения, материаловедения, обороны и безопасности", - перечислил он сферы взаимодействия Беларуси и РФ.