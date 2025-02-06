Азербайджан обратится в международный суд в связи с крушением самолета AZAL

Азербайджан формирует доказательную базу, собирает факты и ведет подготовительную работу для обращения в международный суд.

Несмотря на все это, двери Баку для диалога с Москвой все еще открыты. Москва должна публично признать свою вину и взять на себя ответственность. В противном случае Баку готов к очередным шагам.

Азербайджанской стороне известны личности тех, кто отдавал приказы и открывал огонь. Также известно, из какого оружия был открыт огонь по азербайджанскому самолету. Источник в правительстве Азербайджана сообщил агентству Reuters 4 февраля, что самолет был сбит российской системой ПВО "Панцирь-С".

"У азербайджанской стороны есть фрагмент ракеты "Панцирь-С", который был извлечен из самолета и идентифицирован в результате международной экспертизы", - сказал источник.

При наличии стольких фактов и доказательств намерение России перевести вопрос в другое русло, попытки возложить вину на экипаж вызывают горькое сожаление. В разбирательствах, наряду с Казахстаном, участвуют специалисты из Азербайджана, России и страны-производителя самолета - Бразилии. Иными словами, российской стороне известны те моменты, которые нашли отражение в предварительном отчете.

Требования Азербайджана известны, и они были объявлены на высшем уровне. Как уже отмечалось, у Азербайджана имеются части ракет "Панцирь-С", которыми был сбит самолет.

Вблизи казахстанского города Актау 25 декабря 2024 года разбился пассажирский Embraer 190 AZAL. На борту самолета, который следовал из Баку в Грозный, находились 67 человек, 38 из них погибли. В Актау самолет направился после нескольких попыток совершить посадку в Грозном. Не долетев до казахстанского аэропорта около 3 км, он потерпел крушение.