Последнее обновление: 05.02.2025 11:26

Беларусь в январе снизила поставки сливочного масла и яиц в Россию

Россельхознадзор, по данным ФГИС «ВетИС», с начала 2025 года фиксирует снижение в 1,8 раза поставок сливочного масла из Беларуси в Россию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает ведомство, в январе текущего года из Беларуси в Россию ввезено 5,6 тыс. тонн сливочного масла, тогда как в январе 2024 года импорт из республики составлял 10,2 тыс. тонн.

Вместе с тем увеличение экспорта сливочного масла в РФ наблюдается со стороны Азербайджана, Уругвая и Аргентины.

Кроме того, наблюдается снижение ввоза пищевого куриного яйца из Беларуси в Россию. Так, в январе текущего года ввезено 62,1 млн штук, в январе прошлого года было поставлено 68,3 млн штук куриных яиц.

Ранее по теме


<Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Февраль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование