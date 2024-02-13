Международная федерация хоккея (IIHF) продлила санкции против белорусских хоккеистов

Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение национальной сборной Беларуси от соревнований под своей эгидой, сообщает официальный сайт организации.

«Совет IIHF рассмотрел текущие риски безопасности, связанные с реинтеграцией национальных сборных и клубов из России и Беларуси в соревнования IIHF. На основе тщательного анализа Совет IIHF пришел к выводу, что возвращение команд из России и Беларуси в соревнования IIHF пока небезопасно», — сказано в пресс-релизе.

Запрет распространяется на весь следующий соревновательный сезон, включая чемпионат мира 2025 года. Таким образом, сборная не сыграет в олимпийской квалификации в августе 2024 года и пропустит Игры-2026.