Иностранцы массово избавляются от российских облигаций федерального займа

Доля нерезидентов в российских облигациях федерального займа (ОФЗ) резко сократилась: на 1 января 2025 года она составила 4,0% против 6,2% месяцем ранее. Это следует из материалов ЦБ.

Тенденция массового выхода иностранцев из российских ОФЗ сохраняется с октября 2021 года, когда доля нерезидентов достигла 21,6%. С тех пор она неуклонно сокращается. В то же время максимальное значение было зафиксировано в марте 2020 года — 34,9%. Самая низкая доля иностранцев в российских ОФЗ отмечена 1 января 2012 года — с момента начала ведения статистики. Тогда она составляла 3,7%. А нынешнее значение соответствует показателю февраля 2012 года.

За 2024 год нерезиденты вывели из ОФЗ 569 млрд рублей, сократив объем на 3,4 процентного пункта. За 2023 год объем инвестиций иностранцев в российские бумаги уменьшился на 495 млрд рублей.