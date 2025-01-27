Молдова даст непризнанному Приднестровью 3 млн кубических метров газа

Правительство Молдовы даст в долг непризнанному Приднестровью 3 млн кубических метров газа. Об этом 27 января заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан.

Речь идет о срочном вмешательстве властей на период 1-10 февраля 2025 года, пишет NewsMaker.

По его словам, Европейский Союз предлагает грант в размере €30 млн на закупку газа, производство электроэнергии для Молдовы по антикризисной цене и обеспечение потребления левого берега.

Кроме того, Речан рассказал о принятии комплексной программы повышения энергетической устойчивости на ближайшие два года, включая снижение тарифа на электричество в Молдове.

Премьер страны подчеркнул, что расходы будут покрыты за счет гранта ЕС.

С 1 января 2025 года из-за окончания транзитного контракта Газпром прекратил поставки газа через Украину, сославшись на неурегулированные долги Молдовагаза. Газпром оценивал долг в 709 млн долларов, Кишинев этого долга не признает.

Из-за отсутствия российского газа в Приднестровье отключено центральное отопление и горячее водоснабжение жилых домов, происходят веерные отключения электроэнергии, остановлены практически все промышленные предприятия.

Власти непризнанного Приднестровья утверждают, что имеющихся запасов природного газа в экономном режиме потребления хватит до конца января.

На прошлой неделе лидер непризнанной республики Вадим Красносельский летал в Москву договариваться о газе, после чего заявил, что поставки вскоре возобновится в рамках "гуманитарной помощи".