Приднестровье согласилось получать газ через Молдовагаз и обещает заплатить

Приднестровье соглашается получить газ, доставленный молдавской госкомпанией "Молдовагаз", и готов платить за него. Об этом заявил в понедельник лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский в Telegram-канале.

По его словам, предприятие "Тираспольтрансгаз" 18 января направило обращение по этому поводу в Кишинев.

"Для того, чтобы как можно быстрее тепло доходило до домов людей, чтобы они получили газ и нормальную электроэнергию в свои жилые помещения, и чтобы вся социальная инфраструктура также получала выгоду от тепла и электроэнергии, я согласился с предложениями руководства Молдовы, начиная с президента, по поставке газ Приднестровью поставляла компания "Молдовагаз", – сказал Красносельский.

Он также отметил, что Тираспольтрансгаз гарантирует оплату доставки.

Красносельский сказал, что ранее Тирасполь пытался заключить контракт на поставку газа с неназванной компанией, однако это якобы встретило "яростное сопротивление" со стороны молдавских чиновников и "Молдовагаза", якобы эта компания "никак не может поставить газ на Левый берег".

РосСМИ писали, что этой компанией должна была стать Natural Gaz D.C. Газ якобы должны были закупать на европейском спотовом рынке, а расходы в таком случае, вероятно, компенсировали бы из российского бюджета. В Кишиневе настаивали, что поставки на Левый берег может осуществлять только Молдовагаз.

Напомним, 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа через свою газотранспортную систему, в то время Россия отказалась поставлять газ Приднестровью альтернативным маршрутом, что спровоцировало масштабный энергетический кризис в регионе.

Недавно Красносельский летал в Москву договариваться о газе, после чего заявил, что поставки газа вскоре возобновятся в рамках "гуманитарной помощи".

После этого молдавский премьер-министр Дорин Речан рассказал, что общался с Красносельским. Он отметил, что Москва не предложила решение по природному газу и ввела в заблуждение администрацию на Левом берегу Днестра.