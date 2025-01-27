На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось 595 грузовиков, сообщает Госпогранкомитет.

"По состоянию на 10:00 самый загруженный маршрут в Евросоюз проходит через литовский пункт пропуска Шальчининкай (Бенякони) — въезда на сопредельную территорию ожидают 340 фур. С пятницы через данный пункт пропуска в Литву проследовало 37% грузовиков от нормы", - говорится в сообщении.

За выходные дни контрольные службы пункта пропуска Мядининкай (Каменный Лог) оформили всего 19% грузовиков от нормы, т.е. 4 из 20 фур в час. Здесь оформления ожидают 240 грузовых авто.

Незначительное скопление большегрузов фиксируется перед погранпереходом Кукурыки (Козловичи). Въезда в Польшу ожидают 15 фур.