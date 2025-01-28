Последнее обновление: 28.01.2025 18:17

На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось около 500 грузовиков

На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось около 500 грузовиков. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Ведомство утверждает, что европейские контрольные службы за сутки оформили всего 27% фур от нормы.

Самый загруженный маршрут проходит через литовский пункт пропуска Шальчининкай (Бенякони) — в очереди 270 фур. За сутки его контрольные службы пропустили из Беларуси 35% авто.

Меньше всего грузового транспорта за 24 часа приняли на свою территорию сотрудники литовского погранперехода Мядининкай (Каменный Лог) — 18% грузовиков от нормы.

Более 110 легковых автомобилей ожидают въезда в ЕС перед польским Тересполем (Брест). Его контрольные службы оформили на въезд в Польшу всего 41% транспорта.

Ранее по теме


<Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование