Последнее обновление: 31.01.2025 18:00

На границе Беларуси с Польшей фиксируется 315 легковушек

Перед выходными днями в очереди на въезд в Польшу фиксируется 315 легковых авто, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

"По состоянию на 10:00 очередь перед единственным функционирующим для легкового транспорта польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) составляет 315 авто. Его сотрудники приняли с начала недели около 40% легковушек от нормы", - говорится в сообщении.

Самый загруженный маршрут в ЕС для фур проходит через литовский пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог). Сопредельная сторона с понедельника пропустила на свою территорию меньше всего авто — 16% транспорта.

Сотрудники Шальчининкая (Бенякони) с начала недели приняли на свою территорию 42% большегрузов от нормы.

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