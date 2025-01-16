В России сгорела часть нефтеперерабатывающего завода компании "Лукойл"

На нефтеперерабатывающем заводе российской нефтяной компании "Лукойл" в Волгограде (Россия) 15 января загорелся блок гидроочистки дизельного топлива. Об этом Reuters сообщили два источника в нефтяной отрасли.

"Пожар полностью ликвидирован. Работа блока гидроочистки остановлена. Пока неизвестно, сколько времени понадобится на его ремонт", - отметил один из источников.

Другой источник уточнил, что пожар произошел на установке №18, одной из двух установок гидроочистки дизельного топлива на заводе, суточная мощность которой составляет 9500 метрических тонн.

"Лукойл" никак не прокомментировал инцидент.

Поздно вечером 15 января местные власти сообщили об атаке беспилотников на нефтебазу в Воронежской области РФ.

Пожар на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области РФ, которую накануне атаковали беспилотники, тушили всю ночь и по состоянию на утро борьба с огнем продолжается, сообщил глава региона Александр Гусев.