Последнее обновление: 03.09.2024 11:43

Московский НПЗ после атаки украинского дрона частично приостановил работу

Московский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий "Газпром-нефти", возобновит работу через 5-6 дней. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

Согласно информации, из строя временно выведена установка "Евро+", на которую приходится 50% переработки нефти на предприятии. Пока неясно, в какой мере повреждение НПЗ повлияет на его мощности, отмечает Reuters.

Российские регионы 1 сентября подверглись массированной атаке украинских беспилотников. Один из них упал на Московский НПЗ в Капотне, в результате чего на заводе возник пожар. Возгоранию первоначально присвоили максимальный уровень сложности.

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