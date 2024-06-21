Украинские дроны ночью атаковали четыре российских НПЗ

Целями ночной атаки украинских дронов были сразу четыре нефтеперерабатывающих завода в России: Ильский, Афипский, Краснодарский и Астраханский. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Информация по поводу поражения вражеских целей уточняется", - говорится в сообщении Генштаба.

Помимо нефтеперерабатывающих заводов, целями атаки были радиолокационные станции и центры радиоэлектронной разведки в Брянской области и аннексированном Крыму.

Ильский НПЗ входит в состав Кубанской нефтегазовой компании, расположенный недалеко от российского города Краснодар. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на юге России с мощностью около 6,6 млн тонн нефти в год.

Афипский НПЗ имеет мощность 6 млн тонн, он тоже находится возле Краснодара и входит в промышленно-финансовую группу "Сафмар" Михаила Гуцериева. Ему же принадлежит находящийся на юге Краснодара Краснодарский НПЗ с мощностью 3 млн тонн нефти.

Астраханский газоперерабатывающий завод принадлежит Газпрому. Это один из самых больших в мире газохимических комплексов, крупнейшее предприятие Астраханской области. Мощность переработки – не менее 10 млрд куб. м природного газа и более 3 млн тонн газового конденсата.