Годовая инфляция в Германии в декабре составила 2,6%

В декабре 2024 года потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, выросли на 2,6% по сравнению с тем же месяцем 2023 года после повышения на 2,2% месяцем ранее. Об этом свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Относительно предыдущего месяца цены увеличились на 0,5%.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Германии в прошлом месяце в годовом выражении выросли на 2,6%. Услуги стали дороже на 7,2% за год. Цены на одежду и обувь повысились на 2,7%. Цены на бытовую энергию снизились на 2,9% в годовом сравнении.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в декабре 2024 года увеличились на 2,8% в годовом выражении после роста на 2,4% месяцем ранее. По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены увеличились на 0,7%.