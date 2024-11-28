Годовая инфляция в Германии в ноябре составила 2,2%

В ноябре 2024 года потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, выросли на 2,2% по сравнению с тем же месяцем 2023 года. Об этом свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

В октябре цены в Германии увеличились на 2% в годовом выражении. Относительно предыдущего месяца цены в ноябре снизились на 0,2%. Эксперты ожидали подъема на 2,3% в годовом выражении и снижения на 0,2% в помесячном.

Базовая инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей составила 3,0% после 2,9% в октябре.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Германии в ноябре в годовом выражении выросли на 1,8% после роста на 2,3% месяцем ранее. Услуги стали дороже на 4%. Цены на бытовую энергию замедлили снижение до 3,7% после падения на 5,5% в октябре.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в ноябре увеличились на 2,4% в годовом выражении после аналогичного роста на 2,4% месяцем ранее. По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены снизились на 0,7%. В октябре в помесячном выражении был отмечен рост на 0,4%. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2,6% в годовом выражении и снижение на 0,5% в помесячном

Окончательные данные о динамике инфляции за ноябрь будут обнародованы 10 декабря.