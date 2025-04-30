Годовая инфляция в Германии в апреле замедлилась до 2,2%

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в апреле 2025 года увеличились на 2,2% в годовом выражении. Об этом говорится в предварительном отчете Федерального статистического управления страны (Destatis).

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены повысились на 0,5%.

В марте эти показатели составили 2,3% и 0,4% соответственно.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в апреле увеличились на 2,1% в годовом выражении и на 0,4% относительно марта. Эксперты в среднем ожидали подъема показателей на 2% и 0,3% соответственно.