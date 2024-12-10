Последнее обновление: 10.12.2024 17:23

В Германии годовая инфляция в ноябре составила 2,4%

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в ноябре 2024 года увеличились на 2,4% в годовом выражении после аналогичного роста на 2,4% месяцем ранее. Об этом свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены снизились на 0,7%.

В октябре в помесячном выражении был отмечен рост на 0,4%.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в ноябре увеличились на 2,2% в годовом выражении. Относительно октября они уменьшились на 0,2%.

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