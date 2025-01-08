Цены на нефть эталонных марок повышаются утром в среду после роста до максимумов с октября по итогам предыдущих торгов.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 подорожали на $0,54 до $77,59 за баррель. Во вторник эти контракты выросли в цене на $0,75 до $77,05 за баррель.

Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,62 до $74,87 за баррель. Накануне фьючерсы подорожали на $0,69 до $74,25 за баррель.

Обе марки завершили предыдущую сессию на максимуме с середины октября.