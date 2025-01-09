Цены на нефть эталонных марок утром в четверг снижаются. Трейдеры оценивают опубликованные накануне данные о запасах энергоносителей в США, а также обнародованный в четверг отчет по инфляции в Китае.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $76,05 за баррель, что на $0,11 ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на $0,89 до $76,16 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на $0,13 до $73,19 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,93 до $73,32 за баррель