Цены на нефть эталонных марок в пятницу утром слабо повышаются

Цены на нефть эталонных марок в пятницу утром продолжают слабо повышаться после увеличения по итогам предыдущей сессии.

Котировки мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:01 составляли $75,98 за баррель, что на $0,05 превышает уровень на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $1,29 до $75,93 за баррель.

Цена фьючерсов на марку WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром выросла на $1023 до $73,23 за баррель. По итогам предыдущей сессии котировки этих контрактов увеличились на $1,41 и достигли $73,13 за баррель, что является максимумом с середины октября, по данным Dow Jones Market Data.

По итогам 2024 года цена Brent снизилась на 3,1%, в то время как WTI - практически не изменилась.