В Беларуси утвержден план подготовки проектов законов на 2025 год

Лукашенко 30 декабря подписал указ № 477, которым утвержден план подготовки проектов законодательных актов на 2025 год, сообщает его пресс-служба.

В частности, в 2025 году планируется подготовить как принципиально новые законодательные акты (Кодекс о здравоохранении, Экологический кодекс, закон "Об аквакультуре"), так и направленные на системную актуализацию действующих законов.

Кроме того, запланирована работа над проектами законов и указов по результатам ревизии законодательства, проводимой в настоящее время "в целях исключения избыточного технического регулирования, перегруженности законодательства нормативными правовыми предписаниями и сокращения правового массива в целом".

Согласно плану, предусматривается также подготовка указа, направленного на совершенствование норм указа от 28 ноября 2005 года № 551 "О мерах по повышению безопасности дорожного движения".