Во втором чтении приняты поправки в уголовные кодексы Беларуси

Нижняя палата парламента приняла во втором чтении поправки в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы РБ.

Ко второму чтению в проект соответствующего закона были внесены следующие изменения:

расширение возможностей осужденных по приобретению значимых для социальной адаптации компетенций (знаний, умений, навыков) и преодолению негативных черт личности (привычек, склонностей, зависимостей);

установление возможности и определение порядка осуществления профилактического наблюдения и контроля за лицами, освобожденными от наказания условно на основании акта помилования;

возможность установления превентивного надзора за лицами, совершившими в отношении малолетних преступления против половой неприкосновенности, до погашения или снятия судимости, назначения судом в отношении таких лиц, страдающих педофилией, принудительных мер безопасности и лечения наряду с наказанием;

возможность оказания психологической помощи осужденным, состоящим на учетах в уголовно-исполнительных инспекциях;

установление порядка направления к месту отбывания наказания лиц, осужденных к аресту.

Кроме того, законопроектом предусматриваются:

обязанность лиц, находящихся под превентивным надзором, письменно уведомлять территориальный орган внутренних дел о перемене места жительства, работать по трудовому договору (обучаться) или осуществлять иной вид деятельности, предусмотренный законодательством о занятости населения;

оптимизация рассмотрения судами ходатайств о снятии судимости (такие ходатайства предлагается рассматривать по месту жительства осужденного без участия представителя органа, ведающего исполнением наказания или осуществляющего учет судимых лиц);

расширение средств достижения целей уголовной ответственности за счет создания возможностей для осуществления осужденным учебной, творческой, спортивной и другой деятельности, направленной на приобретение значимых для социальной адаптации компетенций и преодоление негативных черт личности;

возможность оказания психологической помощи осужденным, не только отбывающим наказание в исправительных учреждениях, но и состоящим на учетах в уголовно-исполнительных инспекциях;

наделение правом применять меры поощрения и взыскания к осужденным к ограничению свободы заместителей начальников территориальных органов внутренних дел;

установление порядка направления к месту отбывания наказания лиц, осужденных к аресту;

возможность замены очередного положенного краткосрочного свидания телефонным разговором с использованием систем видеосвязи продолжительностью до шестидесяти минут;

возможность создания в исправительных учреждениях реабилитационных центров для работы с лицами с алкогольной (наркотической) зависимостью;

возможность привлечения для проведения воспитательной работы с осужденными к лишению свободы представителей государственных и общественных организаций, иных лиц, способных оказывать воспитательное воздействие на осужденных;

возможность задержания с санкции прокурора на срок до тридцати суток и помещения в изолятор временного содержания лиц, уклоняющихся от превентивного надзора, взыскания с них денежной суммы, израсходованной в связи с их розыском.