Лукашенко подписал указ о слиянии наццентров правовой информации и законодательства

Лукашенко подписал указ №96 от 14 марта 2024 года о реорганизации Национального центра законодательства и правовых исследований и Национального центра правовой информации путем слияния и образования на их базе единого центра.

Согласно документу, объединенный центр наделяется двумя новыми полномочиями: разработка правовых актов с применением пакетного принципа (например, одновременная подготовка проектов закона и связанных с ним указов), а также проведение по поручению Лукашенко или его администрации дополнительной независимой экспертизы всех видов правовых актов.

Общее руководство деятельностью центра возлагается на администрацию Лукашенко. Реорганизация будет завершена к 1 июля 2024 года.