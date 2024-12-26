Подписано соглашение о единой системе таможенного транзита в ЕАЭС

26 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Ленинградской области (РФ) подписано соглашение о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьей стороны (третьих сторон).

Как сообщает ЕЭК, концепция соглашения определяет фундаментальные правовые основы для заключения отдельных международных договоров ЕАЭС с третьими странами о создании единой транзитной системы. Интерес к этому уже сейчас проявляет, например, Узбекистан, интересантами могут выступать и другие государства СНГ или такие важные торговые партнеры ЕАЭС, как Китай.

Основная задача соглашения – обеспечить «бесшовность», то есть максимально удобную для всех участников рынка логистику перевозок за счет повышения связанности территорий и снижения накладных расходов бизнеса на доставку грузов. Речь идёт, по сути, об ускорении и удешевлении перевозок в результате внедрения цифровых технологий, о снижении рисков ошибок в доставке, что особенно важно для конечного потребителя.

Это будет достигнуто за счет использования единой транзитной декларации в виде электронного документа; единого обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов; применения отдельных специальных упрощений, предоставляемых уполномоченным экономическим операторам государств Союза и третьей стороны. Этому также поможет применение навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров на всем пути их следования по таможенным территориям ЕАЭС и третьей стороны. Важна и роль взаимного признания результатов проведения таможенного контроля.

Принятие документа способствует развитию транзитного потенциала Союза, повышению уровня безопасности трансграничных поставок и увеличению товарооборота стран евразийской «пятерки».

Проект соглашения о единой системе таможенного транзита ЕАЭС и третьей стороны (третьих сторон) подготовлен в рамках реализации Стратегии-2025.