С нового года в России ужесточат правила покупки сим-карт для иностранцев

С 1 января 2025 года в России ужесточат порядок покупки сим-карт иностранцами.

Как сообщило Минцифры РФ, договор связи можно будет заключить только очно в салоне связи, а один человек сможет оформить на себя не более десяти номеров, включая корпоративные.

Кроме того, для оформления номера потребуются страховой номер индивидуального лицевого счета, учетная запись Госуслуг и подтверждение личности по биометрии.

Меры направлены на борьбу с мошенниками и сим-картами, зарегистрированными не на тех людей, которые ими действительно пользуются.

Кроме того, ЦБ РФ и Росфинмониторинг намерены усилить контроль за банковскими счетами мигрантов.

Как сообщил РБК глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдан Шабля, ужесточение контроля за банковскими счетами мигрантов в России направлено на борьбу с дропперскими картами.

По его словам, такие карты часто используют для сомнительных операций в интернете, и четверть из них оформлена на иностранцев.

Банкир отметил, что нередко для получения таких карт используют чужие или поддельные документы мигрантов.

«Например, паспорт мигранта можно купить на черном рынке всего за 10 тысяч рублей», — добавил он.

В Росфинмониторинге предложили решение проблемы — создание единого документа, который удостоверял бы личность иностранца в России. Еще одной альтернативой считают предоставление банкам доступа к данным миграционного учета.

Дропперские карты — это банковские карты, оформленные на подставных лиц (дропов) для незаконных операций, таких как отмывание денег или нелегальные сделки в интернете. Часто их оформляют с использованием украденных или поддельных документов.