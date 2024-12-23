Последнее обновление: 23.12.2024 18:00

Поставки наручных устройств в мире снизились в январе-сентябре на 1%

Мировые поставки наручных носимых устройств ("умные" часы и фитнес-браслеты) в январе-сентябре сократились на 1% относительно аналогичного периода прошлого года и составили 139 млн штук. Об этом сообщается в отчете International Data Corporation (IDC).

В то же время в Китае продажи подскочили на 20,1% и достигли 45,8 млн устройств.

Глобальные поставки смарт-часов за три квартала составили 112,2 млн единиц (снижение на 3,8%), браслетов - 26,8 млн единиц (рост на 12,7%). В том числе в КНР было продано 32,9 млн часов (увеличение на 23,3%) и 12,9 млн браслетов (повышение на 12,6%).

На долю пяти ведущих поставщиков - Huawei, Xiaomi, Apple Inc., Samsung и BBK - в этом году в общей сложности пришлось почти 62% рынка по сравнению с 52,5% годом ранее.



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