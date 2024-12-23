ЕАБР отмечает замедление роста промышленности в Беларуси

В Евразийском банке развития (ЕАБР) отмечают замедление роста промышленности в Беларуси в январе- ноябре 2024 года.

Как сообщалось, ВВП в Беларуси вырос на 3,9% г/г в январе-ноябре 2024 г. после 4,2% г/г январе-октябре 2024 г.

«Темпы роста промышленности продолжили замедляться, но остаются высокими: 5,5% г/г за январь-ноябрь после 6,2% г/г за январь-октябрь. Вклад промышленного производства в прирост ВВП составил около 40%. Торговля сформировала около 0,5 п.п. прироста ВВП на фоне роста розничной торговли (+11,8% г/г) и оптового товарооборота (+3% г/г). В сельском хозяйстве темпы роста сложились на уровне 3,3% в январе-ноябре, что близко к показателям января-октября, обеспечив около 0,2 п.п. прироста ВВП», - говорится в еженедельном макрообзоре ЕАБР.

При этом инвестиции в основной капитал увеличились на 7,2% г/г за январь-ноябрь после 8,9% г/г за январь-октябрь на фоне замедления темпов роста инвестиций в оборудование.