Правительство Кыргызстана сняло запрет на ввоз в страну цемента

Запрет на импорт в Кыргызстан цемента снят. Соответствующее постановление подписано кабмином.

Документ отменяет временный запрет на ввоз портландцемента, цемента глиноземистого, цемента шлакового и аналогичных гидравлических цементов, неокрашенных или окрашенных, готовых или в форме клинкеров (за исключением суперсульфатного цемента) из товарной позиции 2523 ТН ВЭД ЕАЭС автотранспортным путем.

Министерству экономики и коммерции поручено уведомить Всемирную торговую организацию и Евразийскую экономическую комиссию о снятии временного запрета, а Министерству иностранных дел — Исполком СНГ, сообщают кыргызские СМИ.

Будучи главой кабмина, Акылбек Жапаров 1 августа подписал изменения в постановление о запрете, установив его с 1 октября 2024 года на шесть месяцев.