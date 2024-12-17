ЕЭК продлила действие антидемпинговой пошлины на китайские трубы

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила антидемпинговую пошлину на китайские трубы.

Как сообщает ЕЭК, в отношении китайских горячедеформированных бесшовных труб из коррозионностойкой стали пошлина продлена по 24 сентября 2025 года включительно.

Срок действия применяемой меры должен был истечь 31 января 2025 года. Однако в адрес Департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК поступило заявление, по результатам рассмотрения которого 25 сентября 2024 года начато повторное антидемпинговое расследование.

«Нормативной базой ЕАЭС предусмотрено продление срока применения действующей антидемпинговой меры на период проведения повторного расследования, которое должно быть завершено в течение 12 месяцев с даты его начала», – отмечается в сообщении торгового блока ЕЭК.

Антидемпинговая пошлина в отношении горячедеформированных бесшовных труб из коррозионностойкой стали из КНР была установлена в соответствии с решением коллегии ЕЭК № 218 от 3 декабря 2019 года. Размер пошлины составляет 15,5% от таможенной стоимости.