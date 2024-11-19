Антидемпинговая пошлина на литые алюминиевые колесные диски из КНР в ЕАЭС продлена на пять лет

Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила действие антидемпинговой пошлины в отношении литых алюминиевых колесных дисков, происходящих из КНР, до 18 ноября 2029 года включительно.

«Решение принято по итогам повторного антидемпингового расследования, начатого Департаментом защиты внутреннего рынка ЕЭК 27 декабря 2023 года в связи с истечением срока действия применяемой меры на основании заявления производителей дисков из стран Евразийского экономического союза», – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Как сообщает ЕЭК, заявление было подано российским ООО «Литейно-механический завод «СКАД» и поддержано ООО «Азов-Тэк», ООО «Хомен Вилс» и ТОО «Вектор Павлодар».

Антидемпинговая пошлина в отношении литых алюминиевых колесных дисков из КНР установлена в 2019 году, размер действующей в настоящее время ставки составляет 33,69% от таможенной стоимости. Действие меры было продлено на период проведения повторного расследования.