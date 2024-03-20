Последнее обновление: 20.03.2024 16:41

ЕЭК продлила антидемпинговую пошлину на литые алюминиевые колесные диски из Китая

Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила антидемпинговую пошлину в отношении литых алюминиевых колесных дисков, происходящих из КНР, до 26 декабря 2024 года включительно.

Как сообщает ЕЭК, срок действия применяемой меры должен истечь 27 апреля 2024 года. Однако в адрес Департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК поступило заявление, по результатам рассмотрения которого 27 декабря 2023 года начато повторное антидемпинговое расследование.

В торговом блоге комиссии отметили, что нормативной базой ЕАЭС предусмотрено продление срока применения действующей антидемпинговой меры на период проведения повторного расследования, которое должно быть завершено в течение 12 месяцев с даты его начала.

Антидемпинговая пошлина в отношении литых алюминиевых колесных дисков из КНР установлена в 2019 году. Размер действующей в настоящее время ставки составляет 33,69% от таможенной стоимости.



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