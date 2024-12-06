Мировые цены на сливочное масло выросли до исторического максимума

Мировые цены на сливочное масло растут четырнадцатый месяц подряд и в ноябре достигли нового рекордного максимума. Об этом говорится в ежемесячном отчете продовольственной организации ООН (ФАО).

Рост цен связан с сильным внутренним и международным спросом на фоне ограниченных запасов, особенно в Западной Европе, объясняют в ФАО.

В странах Евросоюза масло подрожало почти на 50% с начала 2024 года. В ноябре фьючерсы на сливочное масло на основной биржевой площадке Европейской энергетической биржи торговались на уровне 7900 евро за тонну. Рекорд цены был зафиксирован в конце сентября – 8260 евро за тонну.

Подорожание масла также связано с ростом мировых цен на молоко из-за падения производства в Европе. Частично негативный эффект компенсируется увеличением производства в Океании.

Цены на сыр также выросли, что отражает ограниченные возможности для удовлетворения растущего импортного спроса, отмечают в ФАО.

Растут цены и на растительные масла — пальмовое, рапсовое, соевое и подсолнечное, — достигнув максимума с 2022 года. Подорожание связано с сокращением мировых поставок.

Из-за роста цен на молочные продукты и растительные масла Индекс продовольственных цен ФАО (FFPI) достиг самого высокого значения с апреля 2023 года – 127,5 пункта в ноябре 2024 года.