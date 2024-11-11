Мировые цены на продовольствие за октябрь выросли на 2%

Мировые цены на продовольствие в октябре по сравнению с пересмотренным показателем за сентябрь выросли на 2%. Об этом сообщается в ежемесячном обзоре ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Согласно информации, их индекс составил 127,4 пункта, достигнув самого высокого уровня с апреля 2023 года

Индекс цен на зерновые в октябре был на 0,8% выше сентябрьского показателя. Однако в годовом выражении на 8,3% ниже.

"Мировые цены на пшеницу продолжили рост второй месяц подряд, что обусловлено опасениями в связи с неблагоприятными погодными условиями для сева озимых в ряде основных стран-экспортеров Северного полушария, включая ЕС, РФ и США. К тому же росту цен способствует повторное установление неофициальных минимальных цен в РФ и рост напряженности в Черноморском регионе", - говорится в обзоре.

Индекс цен на растительные масла в октябре по сравнению с сентябрем вырос на 7,3% и стал самым высоким показателем за последние два года. Это увеличение было обусловлено ростом котировок на пальмовое, соевое, подсолнечное и рапсовое масла, пояснили эксперты ФАО. В частности, рост мировых цен на подсолнечное и рапсовое масла продолжился в ожидании перспектив снижения предложения, поскольку прогнозируется сокращение их производства.

Индекс цен на молочную продукцию в минувшем месяце был на 1,9% выше сентябрьского показателя и на 21,4% превышал уровень соответствующего месяца прошлого года.

"Больше всего выросли мировые цены на сыр в результате ограниченного предложения, не способного обеспечить импортный спрос на спотовые поставки в условиях устойчиво высоких объемов внутренней реализации, особенно в странах ЕС, где отмечается сезонное падение производства молока. Рост мировых цен на сливочное масло продолжается тринадцатый месяц подряд, что обусловлено высоким внутренним спросом, ограниченностью складских запасов и сезонным сокращением производства молока в странах Западной Европы", - отмечается в обзоре.

Индекс цен на мясо в октябре по сравнению с сентябрем снизился незначительно - на 0,3%. Но в годовом выражении он был на 7,5% выше.

"В октябре больше всего упали мировые цены на свинину из-за увеличения объемов забоя в странах Западной Европы в условиях вялого внутреннего и внешнего спроса. Мировые цены на мясо птицы немного снизились под влиянием роста экспортного предложения со стороны ведущих мировых производителей. Мировые цены на баранину были в целом стабильны, поскольку рост мирового спроса компенсировался наращиванием предложения со стороны стран Океании. Мировые котировки говядины, напротив, умеренно выросли под влиянием роста закупок на мировом рынке", - говорится в обзоре.

Индекс цен на сахар в октябре был на 2,6% выше, чем в сентябре, но на 18,6% ниже, чем год назад. Октябрьскому росту способствовали обеспокоенность по поводу перспектив производства сахара в Бразилии в условиях затяжной засухи, а также рост мировых цен на сырую нефть, что привело к увеличению использования сахарного тростника для производства этанола в Бразилии, пояснили эксперты.

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.