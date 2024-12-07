Последнее обновление: 07.12.2024 15:00

Растительное масло на мировом рынке за месяц подорожало на 7,5%

В ноябре 2024 года по сравнению с октябрем мировые цены на растительное масло выросли на 7,5%. Об этом сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Согласно информации, стоимость растительного масла достигла самого высокого уровня с июля 2022-го.

По данным ФАО, рост цен обусловлен повышением котировок пальмового, рапсового, соевого и подсолнечного масел. Мировая стоимость пальмового масла растет шестой месяц подряд, по-прежнему превышая цены на другие масла.

«Этому способствует сохраняющаяся обеспокоенность в связи с более низким, чем прогнозировалось, объемом производства в условиях избытка осадков в Юго-Восточной Азии», - говорится в сообщении.

В то же время мировые цены на соевое масло также продолжили рост — главным образом в силу активного мирового импортного спроса. Стоимость рапсового и подсолнечного масел выросла в связи с ожидаемым сокращением предложения в мире на соответствующих рынках.

Ранее по теме


<Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование