Промпроизводство в Германии в августе ускорилось максимально с июля 2011 года

Объем промышленного производства Германии в августе вырос сильнее прогнозов, показав максимальный за шесть лет подъем в месячном выражении, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные.
Это вновь сигнализирует, что крупнейшая экономика Европы может продемонстрировать хорошие результаты за третий квартал.
Министерство экономики Германии сообщило, что объем промпроизводства вырос на 2,6 процента в августе в месячном выражении - максимально с июля 2011 года - после снижения на 0,1 процента месяцем ранее.
Экономисты, опрошенные Рейтер, ждали роста показателя на 0,7 процента.
“В целом, мы ждем хорошего роста (ВВП) за третий квартал. Наш прогноз - около 0,6 процента”, - сказал экономист Commerzbank Ральф Сольвин.
Объем производства в обрабатывающей промышленности увеличился на 2,3 процента - максимально с марта 2010 года.
Основная доля роста промпроизводства пришлась на производителей автомобилей и других транспортных средств, сообщило министерство.
“Хорошие настроения деловых кругов и положительная динамика промышленных заказов указывают на продолжение устойчивого подъема промышленности”, - сообщило ведомство.
Рост ВВП Германии составил 0,7 процента в первом и 0,6 процента во втором квартале 2017 года за счет увеличения потребительских и госрасходов, а также повышения инвестиций в строительство и машинное оборудование.