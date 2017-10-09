Промпроизводство в Германии в августе ускорилось максимально с июля 2011 года

Объем промышленного производства Германии в августе вырос сильнее прогнозов, показав максимальный за шесть лет подъем в месячном выражении, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные.

Это вновь сигнализирует, что крупнейшая экономика Европы может продемонстрировать хорошие результаты за третий квартал.

Министерство экономики Германии сообщило, что объем промпроизводства вырос на 2,6 процента в августе в месячном выражении - максимально с июля 2011 года - после снижения на 0,1 процента месяцем ранее.

Экономисты, опрошенные Рейтер, ждали роста показателя на 0,7 процента.

“В целом, мы ждем хорошего роста (ВВП) за третий квартал. Наш прогноз - около 0,6 процента”, - сказал экономист Commerzbank Ральф Сольвин.

Объем производства в обрабатывающей промышленности увеличился на 2,3 процента - максимально с марта 2010 года.

Основная доля роста промпроизводства пришлась на производителей автомобилей и других транспортных средств, сообщило министерство.

“Хорошие настроения деловых кругов и положительная динамика промышленных заказов указывают на продолжение устойчивого подъема промышленности”, - сообщило ведомство.

Рост ВВП Германии составил 0,7 процента в первом и 0,6 процента во втором квартале 2017 года за счет увеличения потребительских и госрасходов, а также повышения инвестиций в строительство и машинное оборудование.