Новое законодательство существенно снизит налоговую нагрузку для IT-компаний Армении

Парламент Армении 4 декабря во втором чтении одобрило пакет законов, предусматривающий масштабную государственную поддержку технологического сектора на сумму более $80 млн в год.

Новое законодательство существенно снизит налоговую нагрузку для IT-компаний.

Принятый законодательный пакет включает в себя закон "О государственной поддержке сферы высоких технологий" и изменения в Налоговый кодекс Армении. Документ предусматривает значительные налоговые льготы по подоходному налогу, налогу на прибыль и налогу с оборота для технологических компаний.

Советник вице-спикера парламента Сергей Мурадян отметил, что концепция закона, представленная на общественных слушаниях в марте 2024 года, в целом соответствует логике принятых правовых актов.

Новое законодательство распространяется на широкий круг бенефициаров - от микропредприятий до крупного бизнеса, включая релоцированные компании, дочерние предприятия, филиалы и другие подразделения юридических лиц. Кроме того, льготы предусмотрены и для физических лиц, работающих в технологическом секторе.