Годовая инфляция в Германии в сентябре составила 1,8%

В сентябре потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, увеличились в годовом выражении на 1,8%. Об этом свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены снизились на 0,1%.

В августе в помесячном выражении было отмечено падение на 0,2%.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в сентябре увеличились на 1,6% в годовом выражении. Относительно августа они не изменились.