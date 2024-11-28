Германия вызвала посла РФ из-за изгнания двух немецких журналистов из России

Посла России в Германии вызвали в МИД в связи с решением Москвы выслать двух немецких журналистов. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

На пресс-конференции в четверг 28 ноября Бербок назвала шаг России неприемлемым.

"Сегодня мы вызвали посла", – отметила министр, которую цитируют немецкие медиа.

Россия заявила о высылке двух журналистов немецкой медиагруппы ARD после того, как российские пропагандисты с "Первого канала" пожаловались на распоряжение немецких властей выехать из страны.

"Первый канал" находится под санкциями ЕС с декабря 2022 года, которые предусматривают запрет его вещания и ретрансляции, но не работу его "журналистов" в Евросоюзе.