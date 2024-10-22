Годовые сентябрьские продажи автомобилей в ЕС сократились на 6,1%

Годовые продажи автомобилей в Европейском союзе в сентябре снизились на 6,1% до 809,2 тыс. машин. Об этом говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Снижение фиксируется второй месяц подряд.

В Германии продажи сократились на 7%, во Франции - на 11,1%, в Италии - на 10,7%. Тем временем в Испании число проданных автомобилей выросло на 6,3%.

Количество проданных новых автомобилей в Европе в целом (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания) в прошлом месяце снизилось на 4,2%, до 1,12 млн. В том числе в Великобритании продажи увеличились на 1%.

Реализация электромобилей в Евросоюзе повысилась на 9,8%, составив 139,7 тыс. В том числе в Германии продажи электрокаров выросли на 8,7%. Доля электромобилей в общем объеме продаж на рынке ЕС увеличилась до 17,3% с 14,8% годом ранее.

Продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в ЕС увеличились в сентябре на 0,3%, тогда как продажи Stellantis (объединенные Fiat Chrysler и PSA Group) упали на 27,1%. Renault зафиксировала умеренный спад, на 1,5%.

Германский производитель автомобилей класса "люкс" Bayerische Motoren Werke AG повысил продажи на 7,6%, а его основной конкурент Mercedes-Benz – сократил на 7,3%.

Южнокорейская Hyundai Group продемонстрировала снижение продаж на 11,4%, японская Toyota Group – рост на 5,1%.

Американский производитель электромобилей Tesla в прошлом месяце продал в Евросоюзе 31,555 тыс. машин, почти на треть больше, чем в сентябре прошлого года.

Среди наиболее популярных автомобильных брендов активный рост продаж в Европе зафиксировала Skoda (на 17,3% в годовом выражении), тогда как реализация машин марки Citroen рухнула на 45,6%, Fiat – на 45,2%.

За девять месяцев 2024 года продажи автомобилей в ЕС повысились на 0,6%, составив почти 8 млн. Реализация электромобилей в Евросоюзе в январе-сентябре сократилась на 5,8% до 1,05 млн.