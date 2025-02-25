В ЕС продажи автомобилей в январе снизились на 2,6%

Продажи автомобилей в Европейском союзе в январе снизились на 2,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Число новых легковых машин, зарегистрированных в странах ЕС, составило 831,201 тыс. по сравнению с 853,249 тыс. в ноябре прошлого года.

Продажи во Франции упали на 6,2%, в Италии - на 5,8%, в Германии - на 2,8%, в Испании - выросли на 5,3%.

Количество проданных новых автомобилей в Европе в целом (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания) в прошлом месяце уменьшилось на 2,1% - до 995,271 тыс. В том числе в Великобритании продажи сократились на 2,5%.

Реализация электромобилей в Евросоюзе в январе выросла на 34%, составив 124,341 тыс. Доля таких машин в общем объеме продаж увеличилась до 15% с 10,9% годом ранее.

Продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в ЕС в январе повысились на 5,6%, Stellantis - упали на 17,9%, Renault - выросли на 5%. Германский производитель автомобилей класса "люкс" Bayerische Motoren Werke AG зафиксировал снижение продаж машин на 1%, а его основной конкурент Mercedes-Benz - на 6,3%.

Реализация автомобилей японской Toyota Group уменьшилась на 4,9%, южнокорейской Hyundai Group - на 6,3%.

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. продал в Евросоюзе 7,517 тыс. машин, что на 50,3% меньше, чем в январе прошлого года.

В 2024 году продажи автомобилей в ЕС увеличились на 0,8% до 10,6 млн единиц.