Последнее обновление: 18.11.2024 18:05

В Эстонии средняя пенсия по старости в III квартале превысила €785

В III квартале 2024 года средняя пенсия по старости составила в Эстонии 785 евро и 50 центов в месяц. Об этом свидетельствуют данные Департамента статистики.

По сравнению с тем же периодом прошлого года средняя пенсия по старости выросла на 10,4%, или на €74,4.

Средняя пенсия в третьем квартале выросла в годовом сравнении с 702,2 до 766,3 евро.

По состоянию на 1 января 2024 года в Эстонии проживал 325 681 пенсионер. Большая часть пенсионеров, или 310 202 человека являются пенсионерами по старости.

За год в Эстонии добавилось свыше 5100 новых пенсионеров.

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