Минобороны РФ отчиталось о сбитии за ночь 34 беспилотников

В ночь на субботу в РФ сбили 34 украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены 34 украинских БПЛА. Двадцать БПЛА уничтожены над территорией Курской области, одиннадцать - над территорией Брянской области и по одному БПЛА сбито над территориями Республики Крым, Белгородской и Калужской областей", - говорится в краткой сводке.

Один беспилотник взорвался на окраине города Людиново Калужской области, ранее сообщил глава региона Владислав Шапша. В результате были повреждены стеклопакеты в нескольких жилых домах.

РБК-Украина полагает, что объектом атаки беспилотника в Калужской области, на окраине города Людиново, стала нефтебаза "Калуганефтепродукт", которая в этом году уже дважды подвергалась атакам украинских беспилотников.