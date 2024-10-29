Последнее обновление: 29.10.2024 17:11

Университет спецназа в чеченском Гудермесе атаковали дроны

Кадыров сообщил об атаке дронов на университет спецназа в Гудермесе.

«Сегодня в 6:30 утра в Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха возгорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа. Жертв и пострадавших нет. Пожар потушен», - написал в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Российский университет спецназа в числе прочего готовит участников боевых действий в Украине. СМИ называли его одним из крупнейших вербовочных пунктов в России.

Власти впервые сообщили об атаке дронов на территории Чечни.

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