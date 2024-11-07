Минобороны РФ отчиталось о сбитии за ночь 15 беспилотников

За прошедшую ночь сбито 15 украинских беспилотников над двумя регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских БПЛА: 14 БПЛА - над территорией Воронежской области и один - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

В среду вечером пять украинских дронов были нейтрализованы над Брянской и Белгородской областями.

Над Воронежской областью сбиты более 11 украинских беспилотников — губернатор

Между тем российский мониторинговый Telegram-канал "Приграничье" ночью сообщал о стрельбе ПВО по беспилотникам и работе авиации в Славянском районе Краснодарского края, где расположен нефтеперерабатывающий завод. Об этом в краткой сводке Минобороны ничего не сказано.