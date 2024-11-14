Китайские хакеры получили доступ к записям разговоров американских чиновников

Следователи ФБР подтвердили, что хакеры, связанные с Китаем, проникли в систему ряда телекоммуникационных провайдеров и похитили данные, касающиеся законного прослушивания. Об этом сообщает ФБР.

ФБР и Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA) впервые признали, что китайские хакеры получили доступ к записям мобильных телефонов американцев и подслушивали разговоры лиц, вовлеченных в правительственную или политическую деятельность.

ФБР и CISA ранее заявляли, что расследуют нарушения, совершенные поддерживаемой Китаем хакерской группой внутри нескольких телекоммуникационных провайдеров.

В заявлении отмечалось, что китайцы скопировали "определенную информацию, которая являлась предметом запросов правоохранительных органов США согласно решению суда".

Хотя в заявлении не называются имена пострадавших от взлома должностных лиц, избранный президент Дональд Трамп и избранный вице-президент Джей Ди Вэнс были среди тех, на чьи телефонные номера были нацелены китайские хакеры.

В общем, считается, что китайцы успешно получили доступ к записям мобильных телефонов десятков миллионов американцев, пишет Politico.

Раскрытие информации, в котором говорится, что расследование взломов продолжается, является последним свидетельством того, что эти хакерские действия являются одними из самых серьезных нарушений за последнее время. В общей сложности, по информации издания, пострадали около десяти телекоммуникационных провайдеров.