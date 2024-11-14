Германия запретила портам принимать танкеры с российским газом

Германия планирует ограничить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), а Министерство экономики обязало оператора порта не пропускать в порт танкер, перевозящий российский газ. Об этом пишет газета Financial Times.

Согласно информации, газовоз из России должен прибыть в портовый терминал под Гамбургом в воскресенье, однако правительство Германии проинформировало оператора, что судно не следует пускать в порт.

Министерство экономики Германии заявило, что приказ был издан для защиты общественных интересов страны.

После начала войны в Украине в 2022 году Германия попыталась найти альтернативу российскому природному газу. Тогда страна построила терминалы сжиженного природного газа, а Европа продолжала импортировать СПГ из России.

Большая часть российского СПГ шла во Францию, Испанию и Бельгию на основе долгосрочных контрактов. В настоящее время прямого СПГ в Германию из России нет.

Однако немецкое государственное энергетическое предприятие Sefe имеет долгосрочный контракт на поставку сжиженного природного газа из России, и, по данным компании Kpler, Sefe перенаправила почти все эти поставки во Францию, где производится регазификация, после чего газ попадает в европейскую сеть газопроводов.

После победы на выборах Дональда Трампа поставки СПГ также оказались важной темой в общении США и Европейского союза. Поэтому президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе высказала идею о том, что российский СПГ можно заменить сжиженным природным газом из США.