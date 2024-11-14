Польша получила новую партию южнокорейских САУ K9

Польша получила новую партию самоходных артиллерийских установок K9 Thunder из Южной Кореи. Об этом сообщил польский Генштаб в соцсети Х (ранее Twitter).

"Это еще один шаг в модернизации наших вооруженных сил и усилении оборонных возможностей страны", - говорится в заявлении Генштаба.

K9 Thunder – южнокорейская 155-мм гаубица, разработанная компанией Samsung Techwin (сейчас Hanwha Aerospace) для Вооруженных сил Республики Корея. Дальность стрельбы составляет 40 км, а со специальными боеприпасами – более 50 км.

В августе 2022 года Польша и Южная Корея подписали исполнительный контракт на закупку первых 180 танков стоимостью почти $3,4 млрд. Поставки танков из Кореи уже продолжаются, но участие польской промышленности в этой части контракта минимально. На уже поставленных танках K2 установлены только польские системы связи.