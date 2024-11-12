Сейм Литвы разрешил сбивать воздушные шары и другие летающие объекты с контрабандой

Сейм Литвы во вторник принял поправки в законодательство, которые разрешают сбивать воздушные шары и другие летательные объекты с контрабандой. Об этом сообщает LRT.

Применять огнестрельное оружие для сбивания летательных аппаратов смогут сотрудники всех учреждений, которые используют такое оружие на службе.

Сотрудники будут иметь право применять огнестрельное оружие против воздушного судна, автономного или дистанционно управляемого объекта, движущегося в воздухе, на суше, на поверхности воды или под водой.

По словам заместителя министра внутренних дел Виталия Дмитриева, меры, предусмотренные изменениями, направлены на контроль за перевозкой контрабанды самолетами, беспилотниками и метеорологическими аэростатами.

Также были расширены бесполетные зоны над стратегически важными объектами.

Изменения позволяют устанавливать запретные для полетов беспилотников зоны на расстоянии одного километра от объекта критической инфраструктуры, расположенного в городской местности, и трех километров вокруг объектов, расположенных в сельской местности.

Министерство внутренних дел выступило с инициативой изменить законодательство после того, как на возникла проблема с метеорологическими шарами, которые приземлились с контрабандой в Вильнюсском аэропорту.

Некоторые политики утверждают, что такие высотные шары представляют опасность для гражданской авиации и могут использоваться для других целей, а не только для перевозки контрабанды.

С августа в Литве участились случаи, когда нелегальные сигареты перевозят в Литву из Беларуси, прикрепляя груз и GPS к метеорологическому шару. Шар, который несет ветер, пересекает границу и через некоторое время опускается, а контрабандисты в Литве находят упавший груз по сигналу GPS.

Ранее заявляя, что потоки контрабанды с помощью метеозондов в последнее время уменьшились, Государственная пограничная служба объявила во вторник вечером, что обнаружила 14 случаев переправки таким образом сигарет из Беларуси и задержала более 25 тыс. пачек контрабандных сигарет.

Всего в этом году было зафиксировано четверть сотни метеорологических аэростатов, прилетевших в Литву из Беларуси, из которых примерно полторы сотни были обнаружены и перехвачены.